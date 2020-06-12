С Днем России жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя

12 Июнь 2020 2020-06-12T11:11:47+03:00

И поблагодарил всех за патриотизм, сплочённость и гражданскую ответственность

Изменить размер текста: A A

12 июня с главным государственным праздником Днем России жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя. Подчеркнув о чувстве гордости богатым духовным и культурным наследием страны, созданным многими поколениями граждан, глава региона отметил, что "жители Тверской области вписали немало важных страниц в летопись Отчизны".

- Искренне благодарю жителей Верхневолжья за патриотизм, сплочённость и гражданскую ответственность в это непростое для нашей страны время. Благодарю за ваш труд, искреннюю заботу о всей территории Тверской области», – обратился ко всем Игорь Руденя.

Накануне Дня России глава региона вручил государственные награды жителям Тверской области, а также паспорта юным гражданам Российской Федерации.

Орден Дружбы вручен Почётному гражданину Тверской области Владимиру Антоновичу Суслову. Звания «Почётный гражданин Тверской области» удостоен Николай Иосифович Курочкин. Высоких наград удостоены медицинские работники Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU