Гуляющим на бульваре Радищева в Твери не рекомендуется садиться на скамейки

12 Июнь 2020 2020-06-12T11:51:38+03:00

Скамейки выкрасили за день до праздника Фото: Ирина СЕРГЕЕВА

Их только что покрасили

Изменить размер текста: A A

Накануне праздника в центре Твери решили обновить лавочки. Причем, коснулось это именно тех, что установлены на центральной городской улице - на бульваре Радищева. Как итог на бульваре - ни души.

11 июня заботливые рабочие на каждой скамейке прикрепили лист бумаги с пометкой «окрашено», однако, с некоторых из них ветер бумажные объявления к вечеру сорвал.

Так что если выберетесь гулять по центру Твери, будьте осторожны с выбором скамейки. Советуем сначала ее проверить, чтобы не испачкаться краской.

Будьте аккуратнееФото: Ирина СЕРГЕЕВА

И так на всех скамейкахФото: Ирина СЕРГЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU