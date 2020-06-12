2020-06-12T11:51:38+03:00
Общество

Гуляющим на бульваре Радищева в Твери не рекомендуется садиться на скамейки

Их только что покрасили
Ирина СЕРГЕЕВА
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Скамейки выкрасили за день до праздникаСкамейки выкрасили за день до праздникаФото: Ирина СЕРГЕЕВА
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Накануне праздника в центре Твери решили обновить лавочки. Причем, коснулось это именно тех, что установлены на центральной городской улице - на бульваре Радищева. Как итог на бульваре - ни души.

11 июня заботливые рабочие на каждой скамейке прикрепили лист бумаги с пометкой «окрашено», однако, с некоторых из них ветер бумажные объявления к вечеру сорвал.

Так что если выберетесь гулять по центру Твери, будьте осторожны с выбором скамейки. Советуем сначала ее проверить, чтобы не испачкаться краской.

Будьте аккуратнее Фото: Ирина СЕРГЕЕВА

Будьте аккуратнееФото: Ирина СЕРГЕЕВА

И так на всех скамейках Фото: Ирина СЕРГЕЕВА

И так на всех скамейкахФото: Ирина СЕРГЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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