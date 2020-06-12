Гуляющим на бульваре Радищева в Твери не рекомендуется садиться на скамейки
Накануне праздника в центре Твери решили обновить лавочки. Причем, коснулось это именно тех, что установлены на центральной городской улице - на бульваре Радищева. Как итог на бульваре - ни души.
11 июня заботливые рабочие на каждой скамейке прикрепили лист бумаги с пометкой «окрашено», однако, с некоторых из них ветер бумажные объявления к вечеру сорвал.
Так что если выберетесь гулять по центру Твери, будьте осторожны с выбором скамейки. Советуем сначала ее проверить, чтобы не испачкаться краской.
Будьте аккуратнееФото: Ирина СЕРГЕЕВА
И так на всех скамейкахФото: Ирина СЕРГЕЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU