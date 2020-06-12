Сердца, флаги и стихи: Жители Тверской области признаются в любви к России
В течение несколько дней накануне праздника Дня России в Тверской области проходили акции «Окна России» и «Сердечная благодарность». Продолжаются они и сегодня, 12 июня.
Участники первой «Окна России» могли украсить окна своих домов (офисов, квартир) рисунками, надписями и картинками, посвященными России или своей малой Родине, а затем выложить в социальных сетях с хэштегами: #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #МояРоссия.
В рамках же второй акции «Сердечная благодарность» каждый желающий мог поздравить страну и всех ее граждан с Днём России. Для этого надо было вырезать из бумаги, вышить или напечатать на принтере сердечки в цветах триколора, сфотографироваться с ними, затем выложить фото в социальной сети с хэштегом #СердечнаяБлагодарность.
Участниками данных онлайн-мероприятий стали жители региона всех возрастов: и школьники, и студенты, украсившие флагами свое общежитие, и люди почтенного возраста. Фотографии выкладывают, как горожане, так и жители муниципалитетов.
Очень активно проявили себя и деревенские жители, например, Оленинского района, выкладывая, как фото с сердцами, так и видео, где они читают стихи о России известных авторов.
Участники акции «Окна России» украсили окна сельского клуба в Оленинском районе. Фото: Татевский СДК
А тверские студенты украсили флагами свое общежитие. Фото: Администрация Твери
С Днем России! От участниц акции из Оленинского района. Фото: Холмецкий СДК
И еще одно сердце от участницы акции из Оленинского района. Фото: Холмецкий СДК
С праздником! Фото: Татевский СДК
Восславим Россию в стихах. Читает Судакова Ольга, Оленинский район.
ИСТОЧНИК KP.RU