2020-06-12T14:29:47+03:00
Общество

Сердца, флаги и стихи: Жители Тверской области признаются в любви к России

А акциям могут присоединиться все желающие
Ирина ТАРАСОВА
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Участница акции «Сердечная благодарность» поздравляет страну и всех ее граждан с Днём России. Фото:Участница акции «Сердечная благодарность» поздравляет страну и всех ее граждан с Днём России. Фото:
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В течение несколько дней накануне праздника Дня России в Тверской области проходили акции «Окна России» и «Сердечная благодарность». Продолжаются они и сегодня, 12 июня.

Участники первой «Окна России» могли украсить окна своих домов (офисов, квартир) рисунками, надписями и картинками, посвященными России или своей малой Родине, а затем выложить в социальных сетях с хэштегами: #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #МояРоссия.

В рамках же второй акции «Сердечная благодарность» каждый желающий мог поздравить страну и всех ее граждан с Днём России. Для этого надо было вырезать из бумаги, вышить или напечатать на принтере сердечки в цветах триколора, сфотографироваться с ними, затем выложить фото в социальной сети с хэштегом #СердечнаяБлагодарность.

Участниками данных онлайн-мероприятий стали жители региона всех возрастов: и школьники, и студенты, украсившие флагами свое общежитие, и люди почтенного возраста. Фотографии выкладывают, как горожане, так и жители муниципалитетов.

Очень активно проявили себя и деревенские жители, например, Оленинского района, выкладывая, как фото с сердцами, так и видео, где они читают стихи о России известных авторов.

Участники акции «Окна России» украсили окна сельского клуба в Оленинском районе. Фото: Татевский СДК

Участники акции «Окна России» украсили окна сельского клуба в Оленинском районе. Фото: Татевский СДК

А тверские студенты украсили флагами свое общежитие. Фото: Администрация Твери

А тверские студенты украсили флагами свое общежитие. Фото: Администрация Твери

С Днем России! От участниц акции из Оленинского района. Фото: Холмецкий СДК

С Днем России! От участниц акции из Оленинского района. Фото: Холмецкий СДК

И еще одно сердце от участницы акции из Оленинского района. Фото: Холмецкий СДК

И еще одно сердце от участницы акции из Оленинского района. Фото: Холмецкий СДК

С праздником! Фото: Татевский СДК

С праздником! Фото: Татевский СДК

Восславим Россию в стихах. Читает Судакова Ольга, Оленинский район.

ИСТОЧНИК KP.RU

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