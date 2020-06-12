2020-06-12T01:45:48+03:00
Звезды

В День России жителей Тверской области приглашают на концерты, мастер-классы и акции

Все мероприятия пройдут в формате онлайн
Ирина ТАРАСОВА
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На протяжении всего дня для жителей региона будут организованы онлайн-проекты. Фото: ДК "Пролетарка"На протяжении всего дня для жителей региона будут организованы онлайн-проекты. Фото: ДК "Пролетарка"
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В этом году в связи с запретом массовых мероприятий основные события, приуроченные к празднованию Дня России, пройдут в формате онлайн. 12 июня жители региона могут поучаствовать в акциях и флешмобах, побывать на концертах и посетить проекты разных досуговых центров.

На протяжении всего дня для жителей региона будут организованы онлайн-проекты, которые можно будет увидеть, посетив официальные группы учреждений культуры города Твери в социальной сети ВКонтакте.

Так, 12 Июнь в 18:00ДК «Пролетарка» приглашает на Областной праздничный онлайн-концерт «Моя Россия».

Также в программах - концерты, мастер-классы и акции. Переходите по ссылкам.

Дворец культуры "Химволокно"

Досуговый центр "МИР"

Досуговый центр "Истоки"

Дворец культуры "Синтетик"

Дворец культуры пос. Литвинки

Дом культуры пос. Элеватор

Дом культуры пос. Сахарово

Дворец культуры "Затверецкий"

Тверской городской музейно-выставочный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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