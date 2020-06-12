В День России жителей Тверской области приглашают на концерты, мастер-классы и акции
В этом году в связи с запретом массовых мероприятий основные события, приуроченные к празднованию Дня России, пройдут в формате онлайн. 12 июня жители региона могут поучаствовать в акциях и флешмобах, побывать на концертах и посетить проекты разных досуговых центров.
На протяжении всего дня для жителей региона будут организованы онлайн-проекты, которые можно будет увидеть, посетив официальные группы учреждений культуры города Твери в социальной сети ВКонтакте.
Так, 12 Июнь в 18:00 – ДК «Пролетарка» приглашает на Областной праздничный онлайн-концерт «Моя Россия».
Также в программах - концерты, мастер-классы и акции. Переходите по ссылкам.
Тверской городской музейно-выставочный центр.
ИСТОЧНИК KP.RU