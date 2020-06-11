Игорь Руденя сообщил, что через три года Морозовские казармы в Твери расселят
В этом году начнется строительство новых домов для переселения жильцов
В жильцов Морозовского городка вселили надежду.Фото: Александр ЖМУЛИН
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Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире 11 июня рассказал, что в конце 2020 года на улице Фрунзе начнется строительство трех многоквартирных домов, в которые переселят жителей Морозовских казарм.
– Я надеюсь, что за 2,5 – 3 года мы реализуем эту программу, – сказал Игорь Руденя.
Губернатор также напомнил что сам Морозовский городок ждет глобальная реновация. "КП"-Тверь" писала об этих планах.
Добавим, что на переселение жильцов Морозовских казарм в областном бюджете заложено свыше 865 млн. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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