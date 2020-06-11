Игорь Руденя сообщил, что через три года Морозовские казармы в Твери расселят

11 Июнь 2020 2020-06-11T22:11:31+03:00

В этом году начнется строительство новых домов для переселения жильцов

Изменить размер текста: A A

Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире 11 июня рассказал, что в конце 2020 года на улице Фрунзе начнется строительство трех многоквартирных домов, в которые переселят жителей Морозовских казарм.

– Я надеюсь, что за 2,5 – 3 года мы реализуем эту программу, – сказал Игорь Руденя.

Губернатор также напомнил что сам Морозовский городок ждет глобальная реновация. "КП"-Тверь" писала об этих планах.

Добавим, что на переселение жильцов Морозовских казарм в областном бюджете заложено свыше 865 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU