2020-06-11T16:42:56+03:00
Происшествия

Телефонные мошенники обманули жительницу Твери на 145 тысяч рублей

Возбуждены уголовные дела
Ольга ТРОФИМОВА
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Жительницу Твери обманули на 145 тысяч рублейЖительницу Твери обманули на 145 тысяч рублейФото: Анастасия Осипова
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В Московский отдел полиции УМВД России по городу Твери обратилась 50-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником службы безопасности одного из банков, сообщил, что с ее карты пытаются списать деньги.

В целях безопасности он предложил женщине назвать данные карты. Когда женщина совершила ряд предложенных преступником действий, с ее банковского счета были списаны более 145 тысяч рублей. Потерпевшая поняла, что попалась на уловки мошенников и заблокировала банковскую карту.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

Еще один гражданин - 38-летний житель Вышнего Волочка - тоже чуть не стал жертвой мошенников. Мужчине позвонил неизвестный, представившийся оператором одного из банков, и пояснил, что на его имя оформлен кредит на сумму 150 тысяч рублей. Заявитель заподозрил, что общается с мошенником, отказался от оформления кредита и прекратил общение.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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