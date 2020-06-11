11 Июнь 2020 2020-06-11T16:30:31+03:00

В УФСИН России по Тверской области молодые сотрудники присягнули на верную службу Фото: УФСИН России по Тверской области

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В четверг, 11 июня, в УФСИН России по Тверской области состоялась торжественная церемония приведения к присяге сотрудников, принятых на службу в уголовно-исполнительную систему.

Мероприятие прошло на плацу отдела по конвоированию с соблюдением ограничительных требований по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

- Молодые сотрудники СИЗО-1, ИК-10, ЦИТОВ, отдела по конвоированию и МСЧ-69 ФСИН России поклялись верно служить закону, честно выполнять свой долг и защищать покой граждан, -сообщает пресс-служба ведомства.

С важным событием в жизни молодежь поздравили начальник отдела кадров УФСИН Илья Зубченков и начальник отдела специального назначения "Рысь" Александр Вершинов.

Начальник инспекции по личному составу и противодействию коррупции УФСИН Александр Куракин напомнил об ограничениях и запретах, которые налагаются на работников уголовно-исполнительной системы действующим законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU