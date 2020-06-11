В сметане с тверского предприятия нашли кишечную палочку
Проверку провел Россельхознадзор
В молочной продукции нашли кишечную палочкуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Управлением Россельхознадзора по Тверской области в мае 2020 года на молокоперерабатывающем предприятии города Твери была отобрана проба молочной продукции.
Образцы были переданы специалистам Тверской межобластной ветлаборатории, которые установили в пробе сметаны несоответствие по показателю БГКП – бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза.
Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции на территории Верхневолжья.
ИСТОЧНИК KP.RU