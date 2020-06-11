В сметане с тверского предприятия нашли кишечную палочку

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:19:40+03:00

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Управлением Россельхознадзора по Тверской области в мае 2020 года на молокоперерабатывающем предприятии города Твери была отобрана проба молочной продукции.

Образцы были переданы специалистам Тверской межобластной ветлаборатории, которые установили в пробе сметаны несоответствие по показателю БГКП – бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции на территории Верхневолжья.

ИСТОЧНИК KP.RU