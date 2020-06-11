Три лося пришли полакомиться солью и попали в объектив камеры в лесу Тверской области

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:09:10+03:00

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Очередная видео-зарисовка о жизни диких животных появилась на "YouTube"-канале "В ладу с природой". На этот раз в кадр попали три самца лося, которые пришли полакомиться солью на специально оборудованный солонец.

- Соль самцам лося особенно нужна, когда у них формируются рога, а самкам - во время беременности, - уточняют в Минприроды. - Выкладку минеральной соли для подкормки диких животных проводят ежегодно.

Отметим, что лоси не первые звери, которые попались в фотоловушку любителей дикой природы. В апреле камера запечатлила медведя, который, заметив камеру, пустился наутек.

Три самца лося на солонце в Тверской области.Видео:"В ладу с природой"

ИСТОЧНИК KP.RU