2020-06-11T15:53:38+03:00
Общество

В летнюю досуговую онлайн кампанию #Лето_Тверь добавили программы для детей 4-7 лет

О таких программах попросили родители
Виктория ТУШКОВА
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Программа проходит на платформах Управления образования города Твери и Zoom, в социальных сетях VK и Instagram.Программа проходит на платформах Управления образования города Твери и Zoom, в социальных сетях VK и Instagram.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Вторая смена детской досуговой кампании #Лето_Тверь стартует 15 июня. Напомним, программа #Лето_Тверь организована управлением образования администрации Твери дабы разнообразить каникулы школьников на самоизоляции и научить ребят чему-то новому и интересному.

Программа проходит на платформах Управления образования города Твери и Zoom, в социальных сетях VK и Instagram.

По запросам родителей во вторую смену программы будут работать две дополнительные площадки: #Малыши_Тверь - для детей в возрасте 4-5 лет и #Дети_Тверь - для ребят 6-7 лет.

#Малыши_Тверь - программа развития для дошкольников. Профессиональные педагоги организуют для малышей путешествие по волшебному миру сказки.

#Дети_Тверь - программа развития с интересными занятиями, которые помогут маленьким «почемучкам» найти ответы на многие свои вопросы, узнать новое об окружающем мире, разобрать элементы счёта и развить речевые навыки.

О других программах и о том, как зарегистрироваться для участия в детской досуговой кампании #Лето_Тверь, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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