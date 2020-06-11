Студенты из Твери украсили балконы общежитий российским триколором

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:48:19+03:00

Таким образом они присоединились к акции "Я люблю тебя, Россия!"

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Жители Твери готовятся отметить День России. Правда, в этом году все мероприятия, из-за коронавируса, 12 июня пройдут в онлайн-формате. Но, несмотря на ограничения, признаться в любви своей стране может любой желающий.

В областном центре накануне праздника стартовала акция "Я люблю тебя, Россия". Тверские студенты уже к ней присоединились, разместив флаги Российской Федерации на балконах общежитий, где они проживают.

В акции также приняли участие студенты, проживающие в общежитиях Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова, промышленно-экономического, технологического и химико-технологического колледжей.

ИСТОЧНИК KP.RU