Студенты из Твери украсили балконы общежитий российским триколором
Жители Твери готовятся отметить День России. Правда, в этом году все мероприятия, из-за коронавируса, 12 июня пройдут в онлайн-формате. Но, несмотря на ограничения, признаться в любви своей стране может любой желающий.
В областном центре накануне праздника стартовала акция "Я люблю тебя, Россия". Тверские студенты уже к ней присоединились, разместив флаги Российской Федерации на балконах общежитий, где они проживают.
В акции также приняли участие студенты, проживающие в общежитиях Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова, промышленно-экономического, технологического и химико-технологического колледжей.
ИСТОЧНИК KP.RU