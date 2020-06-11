2020-06-11T15:37:10+03:00
Общество

Игорь Руденя накануне Дня России наградил жителей Тверской области

Несколько наград вручены от президента России
Александр ЖМУЛИН
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Одна изнаград в этот день была вручена губернатором главврачу ОКБ Сергею Козлову. Фото: ПТООдна изнаград в этот день была вручена губернатором главврачу ОКБ Сергею Козлову. Фото: ПТО
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11 июня, накануне Дня России, губернатор Игорь Руденя в большом зале здания областного правительства вручил госнаграды некоторым жителям региона, а также раздал паспорта нескольким новоиспеченным гражданам страны.

Одну из самых высоких наград - Орден Дружбы - по поручению президента Владимира Путина губернатор вручил почётному гражданину Тверской области Владимиру Суслову. Напомним, что этот человек возглавлял регион в советские годы и в начале 90-х.

Звания «Почётный гражданин Тверской области» был удостоен Николай Курочкин. Под его руководством в Верхневолжье в последние два десятилетия советской власти строились десятки предприятий и дорог.

Конечно же, несколько наград получили медики. К примеру, почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено главврачу областной клинической больницы Сергею Козлову, звание «Заслуженный врач Российской Федерации» – заведующему отделением Ржевской ЦРБ Сергею Петроченко.

Нагрудные знаки «Отличник здравоохранения» от Минздрава России переданы старшей медсестре детской поликлиники №2 горбольницы №6 Твери Лидии Ароновой, врачу областного онкодиспансера Игорю Уварову. Звание «Почетный работник здравоохранения Тверской области» присвоено старшей медсестре офтальмологического отделения горбольницы №7 Твери Надежде Малининой.

Различные награды в этот день из рук губернатора приняли еще немало граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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