2020-06-11T14:45:26+03:00
Общество

Тверичан волнует, почему им не перечисляют выплаты на детей

Вопрос о сроках перечисления выплат - самый частый из тех, что задают сотрудникам Пенсионного фонда
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Выплаты тверским семьям с детьми начали перечислять с 1 июня.Выплаты тверским семьям с детьми начали перечислять с 1 июня.Фото: Алена ЧИЧИГИНА
Изменить размер текста:

Межрайонное Управление Пенсионного фонда в Твери отчиталось об итогах горячей линии о выплатах семьям с детьми. За время работы линии на неё позвонили 108 раз. Большинство звонивших спрашивали, почему деньги не поступают на счёт, хотя положительное решение о выплате ими получено.

- Единовременная выплата зачисляется на счёт в течение трёх дней, - объясняют в областном отделении ПФР. - Если средства все же не пришли, значит, допущена ошибка в реквизитах. Иногда вместо своего счёта заявитель указывает счёт другого человека, либо вводят номер банковской карты вместо номера счёта.

Если произошло именно это, деньги вернутся в Пенсионый фонд. Исправить реквизиты в таком случае не сложно: нужно воспользоваться формой в Личном кабинете на сайте ПФР (раздел "Обращение граждан").

В теме письма укажите "Социальные выплаты". Если вы используете мобильную версию сайта, укажите не только наименование "ОПФР по Тверской области", но и территориальный орган фонда по месту вашего проживания.

Уточнить все непонятные моменты можно по телефону единого регионального контакт–центра: 8 (4822) 45-20-80.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Телефонные мошенники обманули жительницу Твери на 145 тысяч рублей
В УФСИН России по Тверской области молодые сотрудники присягнули на верную службу
В сметане с тверского предприятия нашли кишечную палочку
Три лося пришли полакомиться солью и попали в объектив камеры в лесу Тверской области
В летнюю досуговую онлайн кампанию #Лето_Тверь добавили программы для детей 4-7 лет
Студенты из Твери украсили балконы общежитий российским триколором
Игорь Руденя накануне Дня России наградил жителей Тверской области
Тверичан волнует, почему им не перечисляют выплаты на детей
В Твери школьники придумали новые экскурсии и музеи
В Тверской области подорожали капуста и картошка
На перекрестке в Кашинском районе Тверской области столкнулись две легковушки
Почтовые отделения в Тверской области 12 июня работать не будут, кроме двух
Автомобилистам Тверской области напомнили о правилах безопасного движения через железнодорожные переезды
Пропавший на Набережной реки Иртыша в Твери мужчина найден живым
Игорь Руденя ответит на вопросы по Конституции, «Нашествию» и другим
Роспотребнадзор по Тверской области проводит рейды по объектам потребительского рынка
О ливнях и грозе предупредили жителей Тверской области 11 июня
В Твери будут судить телефонного мошенника из Новосибирска
В Тверской области проведено еще 1897 исследований на коронавирус
Муниципалитеты Тверской области готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
Полицейские Тверской области вернули владельцу украденный мопед
Количество выздоровевших после коронавируса в Тверской области увеличилось до 1573 человек
В одной из больниц Твери выявили некачественное сливочное масло