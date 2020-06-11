Тверичан волнует, почему им не перечисляют выплаты на детей

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:45:26+03:00

Вопрос о сроках перечисления выплат - самый частый из тех, что задают сотрудникам Пенсионного фонда

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Межрайонное Управление Пенсионного фонда в Твери отчиталось об итогах горячей линии о выплатах семьям с детьми. За время работы линии на неё позвонили 108 раз. Большинство звонивших спрашивали, почему деньги не поступают на счёт, хотя положительное решение о выплате ими получено.

- Единовременная выплата зачисляется на счёт в течение трёх дней, - объясняют в областном отделении ПФР. - Если средства все же не пришли, значит, допущена ошибка в реквизитах. Иногда вместо своего счёта заявитель указывает счёт другого человека, либо вводят номер банковской карты вместо номера счёта.

Если произошло именно это, деньги вернутся в Пенсионый фонд. Исправить реквизиты в таком случае не сложно: нужно воспользоваться формой в Личном кабинете на сайте ПФР (раздел "Обращение граждан").

В теме письма укажите "Социальные выплаты". Если вы используете мобильную версию сайта, укажите не только наименование "ОПФР по Тверской области", но и территориальный орган фонда по месту вашего проживания.

Уточнить все непонятные моменты можно по телефону единого регионального контакт–центра: 8 (4822) 45-20-80.

ИСТОЧНИК KP.RU