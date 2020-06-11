2020-06-11T14:14:12+03:00
Общество

В Твери школьники придумали новые экскурсии и музеи

Ребята участвуют в туристическом фестивале
Александр ЖМУЛИН
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Сам фестиваль "Мой город гостеприимный " пройдет в Твери в ноябре.Сам фестиваль "Мой город гостеприимный " пройдет в Твери в ноябре.Фото: Виктория ЖУКОВА
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В областной столице назвали имена победителей I этапа тверского фестиваля «Мой город гостеприимный». Его инициатором стал Тверской колледж сервиса и туризма при поддержке правительства региона.

На I этапе школьникам города было предложено придумать новые интересные экскурсии по Твери, а также предложить идеи оригинальных музеев.

В итоге дипломами 1 степени награждены Григорий Новожилов (школа № 34) за проект «Музей в чемодане» и Анастасия Грушка (школа № 50) за проект «Детские годы Крылова в Твери. Квест-экскурсия».

В сентябре 2020 года пройдет II конкурса, а затем - в ноябре - сам фестиваль «Мой город гостеприимный». Можно сказать, финал. В нём примут участие победители заочного конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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