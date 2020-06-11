На перекрестке в Кашинском районе Тверской области столкнулись две легковушки
Пострадал пассажир
В ДТП пострадал один человекФото: Сергей ГАПОН
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11 июня в Кашинском районе Тверской области произошло ДТП.
На 21 км автодороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино на нерегулируемом перекрестке столкнулись две легковушки - Рено Дастер и ВАЗ-2112.
- Во время ДТП пострадал 50-летний пассажир Нивы. После оказания медицинской помощи пострадавший был отпущен домой, - уточняют в УГИБДД по Тверской области.
Признаков алкогольного опьянения у водителей зафиксировано не было.
ИСТОЧНИК KP.RU