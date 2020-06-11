На перекрестке в Кашинском районе Тверской области столкнулись две легковушки

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:40:06+03:00

В ДТП пострадал один человек Фото: Сергей ГАПОН

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11 июня в Кашинском районе Тверской области произошло ДТП.

На 21 км автодороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино на нерегулируемом перекрестке столкнулись две легковушки - Рено Дастер и ВАЗ-2112.

- Во время ДТП пострадал 50-летний пассажир Нивы. После оказания медицинской помощи пострадавший был отпущен домой, - уточняют в УГИБДД по Тверской области.

Признаков алкогольного опьянения у водителей зафиксировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU