2020-06-11T13:40:06+03:00
Происшествия

На перекрестке в Кашинском районе Тверской области столкнулись две легковушки

Пострадал пассажир
Ирина ТАРАСОВА
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В ДТП пострадал один человекВ ДТП пострадал один человекФото: Сергей ГАПОН
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11 июня в Кашинском районе Тверской области произошло ДТП.

На 21 км автодороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино на нерегулируемом перекрестке столкнулись две легковушки - Рено Дастер и ВАЗ-2112.

- Во время ДТП пострадал 50-летний пассажир Нивы. После оказания медицинской помощи пострадавший был отпущен домой, - уточняют в УГИБДД по Тверской области.

Признаков алкогольного опьянения у водителей зафиксировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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