2020-06-11T13:29:36+03:00
Общество

Почтовые отделения в Тверской области 12 июня работать не будут, кроме двух

11 июня во всех ОПС работа - по установленному графику
Ирина ТАРАСОВА
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ОПС в ближайшие дни будут работать по особому графику. Фото: Почта РоссииОПС в ближайшие дни будут работать по особому графику. Фото: Почта России
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Почтовые отделения в Тверской области в преддверии Дня России и в сам праздничный день 12 июня будут работать по особому графику.

В четверг 11 июня отделения Почты России будут работать по установленному графику с сокращением рабочего времени на один час.

А 12 июня для всех региональных ОПС станет выходным. Исключением станут почтовые отделения 170100 и 170001, которые продолжат оказывать услуги связи по графику работы субботы.

- Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании, - комментирует в пресс-службе "Почты России".

ИСТОЧНИК KP.RU

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