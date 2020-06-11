Почтовые отделения в Тверской области 12 июня работать не будут, кроме двух
Почтовые отделения в Тверской области в преддверии Дня России и в сам праздничный день 12 июня будут работать по особому графику.
В четверг 11 июня отделения Почты России будут работать по установленному графику с сокращением рабочего времени на один час.
А 12 июня для всех региональных ОПС станет выходным. Исключением станут почтовые отделения 170100 и 170001, которые продолжат оказывать услуги связи по графику работы субботы.
- Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.
Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании, - комментирует в пресс-службе "Почты России".
ИСТОЧНИК KP.RU