Автомобилистам Тверской области напомнили о правилах безопасного движения через железнодорожные переезды
Акция прошла на улице Паши Савельевой
Водителям раздали инфомационные листовки и напутствовали о строгом соблюдении ПДД Фото: УГИБДД России по Тверской области
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11 июня, в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, сотрудники УГИБДД России по Тверской области совместно с представителями ОАО "РЖД" провели разъяснительную работу среди участников дорожного движения и напомнили автовладельцам о правилах безопасного движения через железнодорожные переезды.
Мероприятие состоялось вблизи железнодорожного переезда на улице Паши Савельевой в Твери.
Водителям раздали инфомационные листовки и напутствовали о строгом соблюдении ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU