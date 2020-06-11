Автомобилистам Тверской области напомнили о правилах безопасного движения через железнодорожные переезды

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:01:27+03:00

Водителям раздали инфомационные листовки и напутствовали о строгом соблюдении ПДД Фото: УГИБДД России по Тверской области

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11 июня, в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, сотрудники УГИБДД России по Тверской области совместно с представителями ОАО "РЖД" провели разъяснительную работу среди участников дорожного движения и напомнили автовладельцам о правилах безопасного движения через железнодорожные переезды.

Мероприятие состоялось вблизи железнодорожного переезда на улице Паши Савельевой в Твери.

Водителям раздали инфомационные листовки и напутствовали о строгом соблюдении ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU