2020-06-11T12:20:24+03:00
Общество

Пропавший на Набережной реки Иртыша в Твери мужчина найден живым

Об этом сообщили поисковики
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина найден живым Фото: vk.com/ "ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область"Мужчина найден живым Фото: vk.com/ "ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область"
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В Твери завершены поиски пропавшего 8 июня Сергея Ходакова.

11 июня в группе "ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область" в соцсети волонтеры сообщили, что мужчина найден живым.

Напомним, мужчина ушел из дома на улице Набережная реки Иртыша, 33. Несколько дней от него не было вестей.

Где все это время пропадал житель Твери, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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