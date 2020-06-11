Игорь Руденя ответит на вопросы по Конституции, «Нашествию» и другим

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:19:06+03:00

Это будет уже 10-й прямой эфир с губернатором за период распространения коронавируса в Тверской области. Фото: ПТО

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Очередной прямой эфир с губернатором Игорем Руденей в тверском вещании телеканала «Россия 24» пройдет сегодн7я 11 июня в 21:00.

Глава региона обещал ответить на многие вопросы, в том числе рассказать о том, когда начнется расселение Морозовских казарм, состоится ли в этом году «Нашествие» и как можно проголосовать за поправки в Конституцию на даче.

Также Игорь Руденя сообщит о перспективах увеличения бюджетных мест в тверских вузах, как будет улучшаться процесс предоставления госуслуг, когда начнется реставрация Калязинской колокольни. Посмотреть прямой эфир можно будет также в интернете здесь.

Прямые эфиры с губернатором выходят на телеканале «Россия 24» Тверь еженедельно в связи с коронавирусом. Первый состоялся 3 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU