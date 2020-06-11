Игорь Руденя ответит на вопросы по Конституции, «Нашествию» и другим
Очередной прямой эфир с губернатором Игорем Руденей в тверском вещании телеканала «Россия 24» пройдет сегодн7я 11 июня в 21:00.
Глава региона обещал ответить на многие вопросы, в том числе рассказать о том, когда начнется расселение Морозовских казарм, состоится ли в этом году «Нашествие» и как можно проголосовать за поправки в Конституцию на даче.
Также Игорь Руденя сообщит о перспективах увеличения бюджетных мест в тверских вузах, как будет улучшаться процесс предоставления госуслуг, когда начнется реставрация Калязинской колокольни. Посмотреть прямой эфир можно будет также в интернете здесь.
Прямые эфиры с губернатором выходят на телеканале «Россия 24» Тверь еженедельно в связи с коронавирусом. Первый состоялся 3 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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