2020-06-11T12:01:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор по Тверской области проводит рейды по объектам потребительского рынка

Специалисты проверяют соблюдение санитарных норм
Ольга ТРОФИМОВА
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Роспотребнадзор провел рейд по объектам потребительского рынка в Вышнем Волочке Фото: Управление Роспотребнадзора по Тверской областиРоспотребнадзор провел рейд по объектам потребительского рынка в Вышнем Волочке Фото: Управление Роспотребнадзора по Тверской области
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Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Вышневолоцком городском округе Тверской области проверили соблюдение рекомендаций по борьбе с коронавирусом на объектах потребительского рынка.

В ходе рейда установлены следующие недостатки: отсутствует специальная разметка для соблюдения социаной дистанции работников и посетителей, не предусмотрена возможность обработки рук антисептиком, не соблюдается график уборки и дезинфекции помещений, температуру тела сотрудникам измеряют одним контактным термометром.

По итогам мероприятия сотрудникам проверенных объектов даны рекомендации по устранению недостатков и соблюдению санитарных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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