Роспотребнадзор по Тверской области проводит рейды по объектам потребительского рынка
Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Вышневолоцком городском округе Тверской области проверили соблюдение рекомендаций по борьбе с коронавирусом на объектах потребительского рынка.
В ходе рейда установлены следующие недостатки: отсутствует специальная разметка для соблюдения социаной дистанции работников и посетителей, не предусмотрена возможность обработки рук антисептиком, не соблюдается график уборки и дезинфекции помещений, температуру тела сотрудникам измеряют одним контактным термометром.
По итогам мероприятия сотрудникам проверенных объектов даны рекомендации по устранению недостатков и соблюдению санитарных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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