О ливнях и грозе предупредили жителей Тверской области 11 июня

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:39:12+03:00

О грозах и дожде предупредили жителей Тверской области Фото: Иван МАКЕЕВ

При этом в регионе сохраняется жара

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В четверг, 11 июня, в отдельных районах Тверской области ожидается гроза, град, сильный дождь, усиление ветра при грозе отдельными порывами 13-18 м/с. Об ухудшении погоды жителей Верхневолжья предупредил Тверской гидрометцентр.

При этом на территории региона сохраняется жаркая погода до +30 градусов, влажность повышена до 70%.

Жителям и гостям региона напоминают о соблюдении правил личной безопасности в жару и, при возникновении неблагоприятных погодных явлений, просят ограничить выход из зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU