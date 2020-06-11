О ливнях и грозе предупредили жителей Тверской области 11 июня
При этом в регионе сохраняется жара
О грозах и дожде предупредили жителей Тверской областиФото: Иван МАКЕЕВ
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В четверг, 11 июня, в отдельных районах Тверской области ожидается гроза, град, сильный дождь, усиление ветра при грозе отдельными порывами 13-18 м/с. Об ухудшении погоды жителей Верхневолжья предупредил Тверской гидрометцентр.
При этом на территории региона сохраняется жаркая погода до +30 градусов, влажность повышена до 70%.
Жителям и гостям региона напоминают о соблюдении правил личной безопасности в жару и, при возникновении неблагоприятных погодных явлений, просят ограничить выход из зданий.
ИСТОЧНИК KP.RU