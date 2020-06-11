11 Июнь 2020 2020-06-11T11:29:05+03:00

В Твери будут судить телефонного мошенника из Новосибирска Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Следственным отделом Управления МВД России по городу Твери завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Новосибирска. Мужчину обвиняют в мошенничестве (ч. 2 статьи 159 УК РФ).

Напомним, фигурант обманывал пожилых жителей Твери и Тверской области - представляясь полицейским, он вымогал деньги у потерпевших за якобы оказываемую помощь их родственникам.

Установлена причастность обвиняемого к 14 аналогичным эпизодам. Общий ущерб потерпевшим составил порядка 500 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU