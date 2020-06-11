В Твери будут судить телефонного мошенника из Новосибирска
Следственным отделом Управления МВД России по городу Твери завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Новосибирска. Мужчину обвиняют в мошенничестве (ч. 2 статьи 159 УК РФ).
Напомним, фигурант обманывал пожилых жителей Твери и Тверской области - представляясь полицейским, он вымогал деньги у потерпевших за якобы оказываемую помощь их родственникам.
Установлена причастность обвиняемого к 14 аналогичным эпизодам. Общий ущерб потерпевшим составил порядка 500 тысяч рублей.
Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU