11 Июнь 2020 2020-06-11T11:18:23+03:00

В Тверской области проведено еще 1897 исследований на коронавирус Фото: ПТО

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В Тверской области продолжается проведение исследований на коронавирус. За период пандемии проведено 86 996 тестов, в том числе за последние сутки - 1897.

Тесты на коронавирус проверяют в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови. Результаты подтверждают на уровне региона.

Вместе с тем, растёт количество подтвержденных случаев заболевания. За минувшие сутки, по данным оперативного штаба региона, коронавирус выявили еще у 83 человек. Всего зараженных на 11 июня - 2397. Из больниц выписаны 1573 человека (+78 за минувшие сутки).

775 пациентов (+5 за сутки) остаются под наблюдением медиков, 49 человек скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU