Муниципалитеты Тверской области готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:07:11+03:00

Основные вопросы с главами муниципальных образований на селекторном совещании обсудил губернатор Игорь Руденя

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Подготовку и проведение в Тверской области голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации на селекторном совещании с главами муниципальных образований 10 июня обсудил губернатор Игорь Руденя.

- Ключевые задачи – создать условия для участия в голосовании максимального числа жителей Тверской области, обеспечить безопасность процесса голосования для избирателей, членов участковых избирательных комиссий и наблюдателей, - подчеркнул глава региона.

Напомним, общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в Тверской области пройдёт на 1155 избирательных участках. Основной датой голосования станет 1 июля. Этот день объявлен нерабочим.

Также, на совещании собравшиеся обсудили организационные вопросы, связанные с обеспечением избирательных участков бесперебойным электроснабжением, соблюдением пожарной безопасности, соблюдением правопорядка в период голосования, работой общественного транспорта в каждом муниципальном образовании в день голосования и др.

По итогам совещания Игорь Руденя дал ряд поручений главам муниципалитетов и профильным ведомствам по соблюдению санитарных норм на избирательных участках.

ИСТОЧНИК KP.RU