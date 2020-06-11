Полицейские Тверской области вернули владельцу украденный мопед

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:52:19+03:00

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В полицию обратился 56-летний житель Нелидовского городского округа. Мужчина сообщил, что из незапертого сарая у него похитили мопед "Рига" стоимостью 10 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели необходимые розыскные мероприятия и установили подозреваемого. Им оказался 30-летний ранее судимый местный житель.

В полиции мужчина дал признательные показанияи вернул похищенное.

За кражу фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU