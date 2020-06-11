Количество выздоровевших после коронавируса в Тверской области увеличилось до 1573 человек

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:46:40+03:00

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В Тверской области за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 83 человек. Всего зараженных на 11 июня - 2397. За весь период из больниц выписаны 1573 человека (+78 за минувшие сутки). У части зараженных болезнь протекает бессимптомно.

775 пациентов (+5 за сутки) остаются под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, зарегистрировано 49 смертельных случаев (0 за минувшие сутки).

По количеству зараженных в Тверской области на первом месте остается Тверь - 856 случаев, далее идут Кимры - 462 зараженных и Конаковский район - 220.

По стране зафиксировано 8779 новых случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU