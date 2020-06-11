В одной из больниц Твери выявили некачественное сливочное масло

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:27:02+03:00

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Очередные факты фальсификации состава молочной продукции были выявлены специалистами Тверской межобластной ветлаборатории, куда послупили пробы сливочного масла "Крестьянское", отобранные в одной из больниц Твери, и масла "Традиционное", отобранные в Угличе. Оба продукта произведены на заводе в Московской области.

В ходе проверки в составе масел зарегистрировано наличие жиров немолочного происхождения.

Полученные результаты исследований направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.

ИСТОЧНИК KP.RU