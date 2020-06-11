На трассе М-10 в Тверской области произошло ДТП у светофора

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:30:36+03:00

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11 июня в Конаковском районе Тверской области на 136 км автодороги М-10 (направление на Санкт-Петербург) произошло ДТП.

Два автомобиля столкнулись на светофоре.

По предварительным данным второй автомобиль въехал в зад переднестоящему авто.

- Водитель-виновник сильно пострадал, в кабине ему зажало ноги. Признаков алкогольного опьянения у него не выявлено.

На место ДТП подъехали "скорая" и МЧС. Со слов медиков пострадавший находится в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU