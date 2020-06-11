На трассе М-10 в Тверской области произошло ДТП у светофора
Виновник аварии находится в тяжелом состоянии
Водителя госпитализировали
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11 июня в Конаковском районе Тверской области на 136 км автодороги М-10 (направление на Санкт-Петербург) произошло ДТП.
Два автомобиля столкнулись на светофоре.
По предварительным данным второй автомобиль въехал в зад переднестоящему авто.
- Водитель-виновник сильно пострадал, в кабине ему зажало ноги. Признаков алкогольного опьянения у него не выявлено.
На место ДТП подъехали "скорая" и МЧС. Со слов медиков пострадавший находится в тяжелом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU