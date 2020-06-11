Прокурор Тверской области Сергей Лежников по видеоконференции проведет приём граждан
Необходима предварительная запись
Прокурор Тверской области Сергей Лежников проведет прием граждан в Западной Двине Фото: пресс-служба прокуратуры Тверской области
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17 июня прокурор Тверской области Сергей Борисович Лежников проведет прием граждан в Западной Двине.
Мероприятие пройдет в режиме вижеоконференции с 10:00 до 12:00 в прокуратуре Западнодвинского района по адресу: п. Западная Двина, ул. Горького, д. 10.
Предварительная запись на прием осуществляется в прокуратуре Западнодвинского района по телефонам: 8(48265)2-11-02, 2-34-73.
ИСТОЧНИК KP.RU