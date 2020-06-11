2020-06-11T09:42:13+03:00
Происшествия

Житель Тверской области получил семь лет колонии за сбыт наркотиков

Решение вынес Центральный районный суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области отправится в колонию строгого режимаЖитель Тверской области отправится в колонию строгого режимаФото: Анна КОЛПАКОВА
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Перед судом предстал 20-летний житель Вышнего Волочка Тверской области. Молодой человек признан виновным в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Известно, что подсудимый вместе с неустановленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распространял наркотические средства на территории Твери и Вышнего Волочка.

Осенью 2019 года, получив от соучастника 78 свертков с наркотиками, общей массой 70,53 грамма, разложил 31 сверток на территории Твери и Вышнего Волочка. Сотрудниками правоохранительных органов наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

Приговором Центрального районного суда г. Твери подсудимому назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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