2020-06-11T09:17:24+03:00
Происшествия

В ДТП на трассе М-9 "Балтия" в Тверской области погиб мотоциклист

Он столкнулся с иномаркой
Ольга ТРОФИМОВА
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Мотоциклист погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской областиМотоциклист погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 10 августа, на 2-м км автодороги на подъезде к Нелидово Тверской области.

По инфрмации УГИБДД России по Тверской области, 43-летний водитель мотоцикла "ВМW F 650ST", в мотошлеме, двигаясь со стороны Нелидово в сторону трассы М-9 "Балтия", при обгоне попутного автомобиля "Рено Сандеро", совершавшего левый поворот с включенным указателем, столкнулся с ним.

В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия. 70-летний водитель "Рено Сандеро" не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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