Мужчина в красной футболке пропал на Набережной реки Иртыша в Твери
В Твери организованы поиски пропавшего 8 июня Сергея Феликсовича Ходакова, 1994 года рождения. Мужчина ушел из дома на улице Набережная реки Иртыша, 33 в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.
Ориентировка на поиск пропавшего появилась в группе "ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область" в соцсети.
Мужчина ростом 180 см, плотного телосложения, темные волосы, серо-зеленые глаза, щетина. Был одет в красную футболку, синие джинсы и черные ботинки.
Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(919)068-27-79, 8(903)695-95-63 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU