Мужчина в красной футболке пропал на Набережной реки Иртыша в Твери

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:05:06+03:00

Мужчина ушел из дома 8 июня Фото: vk.com/"ВПСО "Сова" Тверь и Тврская область"

Его ищут с 8 июня

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В Твери организованы поиски пропавшего 8 июня Сергея Феликсовича Ходакова, 1994 года рождения. Мужчина ушел из дома на улице Набережная реки Иртыша, 33 в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

Ориентировка на поиск пропавшего появилась в группе "ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область" в соцсети.

Мужчина ростом 180 см, плотного телосложения, темные волосы, серо-зеленые глаза, щетина. Был одет в красную футболку, синие джинсы и черные ботинки.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(919)068-27-79, 8(903)695-95-63 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU