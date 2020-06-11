Жительница Твери заживо сожгла пожилого мужчину
Перед судом предстанет 49-летняя жительница поселка Химинститута в Твери. Женщину обвиняют в убийстве лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии (п.п. "в", "д" и "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Расследование проводилось Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области.
По версии следствия, в ночь 11 мая 2019 года, находясь в одной из комнат коммунальной квартиры вместе с двумя знакомыми и пожилым мужчиной, в ответ на отказ последнего употреблять с ней спиртное, облила его легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла зажигалкой. Потерпевший вследствие престарелого возраста и недавнего перелома лодыжки самостоятельно передвигался лишь на четвереньках.
Мужчине оказали помощь, но от полученных ожогов 1-3 степени - 35% поверхности тела - он скончался в больнице.
Уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в Тверской областной суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU