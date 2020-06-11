2020-06-11T08:50:00+03:00
Происшествия

Жительница Твери заживо сожгла пожилого мужчину

Пострадавший скончался
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери женщина заживо сожгла мужчину Фото: архив "КП"В Твери женщина заживо сожгла мужчину Фото: архив "КП"
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Перед судом предстанет 49-летняя жительница поселка Химинститута в Твери. Женщину обвиняют в убийстве лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии (п.п. "в", "д" и "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Расследование проводилось Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области.

По версии следствия, в ночь 11 мая 2019 года, находясь в одной из комнат коммунальной квартиры вместе с двумя знакомыми и пожилым мужчиной, в ответ на отказ последнего употреблять с ней спиртное, облила его легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла зажигалкой. Потерпевший вследствие престарелого возраста и недавнего перелома лодыжки самостоятельно передвигался лишь на четвереньках.

Мужчине оказали помощь, но от полученных ожогов 1-3 степени - 35% поверхности тела - он скончался в больнице.

Уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в Тверской областной суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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