Народная хоровая академическая капелла Твери стала победителем Международного конкурса «Жар – птица России»

10 Июнь 2020 2020-06-10T21:54:59+03:00

Итоги были озвучены в начале июня

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10 июня стали известны итоги Международного фестиваля – конкурса «Жар – птица России». Мероприятие, организованное Фондом творческих интеллектуальных событий, проходило в Москве онлайн с 15 по 30 апреля 2020 года.

Около 3000 заявок, участники фестиваля из Молдовы, Турции, Украины, ДНР, ЛНР, Германии, Италии, Казахстана, Белоруссии и России, 17 членов жюри.

Участником от Твери стала народная хоровая академическая капелла Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка». На конкурс коллектив отправил качественное видео, продолжительностью до 5 минут.

- Решением жюри народная хоровая академическая капелла получила звание Лауреата I степени в номинации «Вокальное искусство (академическое хоровое пение)» за номер «А. Александров «Благослови, душе моя, Господа», - комментируют в ДК «Пролетарка».

ИСТОЧНИК KP.RU