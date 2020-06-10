В Тверской области торжества в честь 75-летия Великой Победы пройдут в четырех городах

10 Июнь 2020 2020-06-10T21:08:23+03:00

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Парады и другие торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запланировано провести в городах воинской славы Твери и Ржеве, а также в городах воинской доблести Белом и Зубцове.

10 июня на совещании, которой провел губернатор Игорь Руденя, обсуждались вопросы обеспечения санитарной и общественной безопасности во время торжеств.

- Участники парада должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, в местах проведения необходимо организовать дезинфекцию, предусмотреть соблюдение социальной дистанции, - подчеркнул Игорь Руденя.

Во всех городах будут дежурить сотрудники УМВД, Росгвардии, МЧС, дружинники, бригады скорой помощи. Волонтеры будут раздавать индивидуальные средства защиты. В областной столице центром торжеств станет стела «Город воинской славы». Мимо нее пройдут войска местного гарнизона и военная техника. Также над городом пролетят самолеты ИЛ-76, вертолеты МИ-26, МИ-28, МИ-8, КА-52, которые будут участвовать в параде на Красной площади.

По видеосвязи собравшихся в Твери поздравят фронтовики – Иван Кладкевич, Борис Воробьев, Спартак Сычев.

В Ржеве парад также пройдет у стелы «Город воинской славы». Планируется организовать демонстрацию военной техники.

И в Твери, и в Ржеве запланированы торжественные салюты.

В Белом и Зубцове также пройдут парады (пусть и не такие масштабные), возложения цветов к мемориалам и захоронениям, флешмобы «Слава Победе!» и «87 звезд Парада Победы». Торжества украсят фейерверками.

ИСТОЧНИК KP.RU