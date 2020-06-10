2020-06-10T21:08:23+03:00
Общество

В Тверской области торжества в честь 75-летия Великой Победы пройдут в четырех городах

Вопрос обсудили в областном правительстве
Алексей АНДРЕЕВ
Поделиться:
В Твери центром торжеств в честь 75-летия Великой Победы станет стела «Город воинской славы». Фото: ПТОВ Твери центром торжеств в честь 75-летия Великой Победы станет стела «Город воинской славы». Фото: ПТО
Изменить размер текста:

Парады и другие торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запланировано провести в городах воинской славы Твери и Ржеве, а также в городах воинской доблести Белом и Зубцове.

10 июня на совещании, которой провел губернатор Игорь Руденя, обсуждались вопросы обеспечения санитарной и общественной безопасности во время торжеств.

- Участники парада должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, в местах проведения необходимо организовать дезинфекцию, предусмотреть соблюдение социальной дистанции, - подчеркнул Игорь Руденя.

Во всех городах будут дежурить сотрудники УМВД, Росгвардии, МЧС, дружинники, бригады скорой помощи. Волонтеры будут раздавать индивидуальные средства защиты. В областной столице центром торжеств станет стела «Город воинской славы». Мимо нее пройдут войска местного гарнизона и военная техника. Также над городом пролетят самолеты ИЛ-76, вертолеты МИ-26, МИ-28, МИ-8, КА-52, которые будут участвовать в параде на Красной площади.

По видеосвязи собравшихся в Твери поздравят фронтовики – Иван Кладкевич, Борис Воробьев, Спартак Сычев.

В Ржеве парад также пройдет у стелы «Город воинской славы». Планируется организовать демонстрацию военной техники.

И в Твери, и в Ржеве запланированы торжественные салюты.

В Белом и Зубцове также пройдут парады (пусть и не такие масштабные), возложения цветов к мемориалам и захоронениям, флешмобы «Слава Победе!» и «87 звезд Парада Победы». Торжества украсят фейерверками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «75 лет Победы: Год памяти и славы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Народная хоровая академическая капелла Твери стала победителем Международного конкурса «Жар – птица России»
В Тверской области торжества в честь 75-летия Великой Победы пройдут в четырех городах
Водитель джипа погиб после столкновения с фурой на трассе М-11 в Тверской области
Творческие и талантливые семьи Тверской области приглашают всех желающих на онлайн-занятия
Заявления на единовременную выплату подали более 115 тысяч тверских семей
Тверские судебные приставы ведут приём по телефону горячей линии
Житель Тверской области осужден за езду на автомобиле в пьяном виде
Осужденные женской колонии в Тверской области соревновались в ловкости, смекалке и артистизме
Прокуратура проводит проверку по факту гибели 13-летней девочки в Тверской области
В Твери подвели итоги детского конкурса "Полицейский Дядя Стёпа"
Ветеран Великой Отечественной войны Мария Макарова из Тверской области отмечает 100-летний юбилей
Два самых популярных пляжа Твери не прошли проверку по микробиологическим показателям
В ряде населенных пунктов Тверской области не соблюдались меры пожарной безопасности
Пять велосипедов украли у жителей Тверской области за минувшие сутки