Водитель джипа погиб после столкновения с фурой на трассе М-11 в Тверской области
10 июня на 114 км автодороги М-11 Конаковского района произошло ДТП с погибшим.
На трассе произошло столкновение грузового автомобиля ДАФ и Ленд Ровера.
В Управлении ГИБДД по Тверской области сообщают подробности:
- Даф двигался в левой полосе со скоростью примерно 90 км/ч, в правой полосе двигался Ровер с меньшей скоростью. Однако, когда автомобили поравнялись, Ленд Ровер вдруг завилял, а после, столкнувшись с ДАФом, врезался в отбойник. После чего машину зацепил прицеп грузовика и протащил по трассе.
В результате аварии погиб водитель джипа.
Водитель джипа погиб. Фото: УГИБДД по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU