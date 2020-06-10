2020-06-10T21:01:03+03:00
Происшествия

Водитель джипа погиб после столкновения с фурой на трассе М-11 в Тверской области

Ленд Ровер занесло на дороге
Ирина ТАРАСОВА
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На трассе произошло столкновение грузового автомобиля ДАФ и Ленд Ровера. Фото: УГИБДД по Тверской областиНа трассе произошло столкновение грузового автомобиля ДАФ и Ленд Ровера. Фото: УГИБДД по Тверской области
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10 июня на 114 км автодороги М-11 Конаковского района произошло ДТП с погибшим.

На трассе произошло столкновение грузового автомобиля ДАФ и Ленд Ровера.

В Управлении ГИБДД по Тверской области сообщают подробности:

- Даф двигался в левой полосе со скоростью примерно 90 км/ч, в правой полосе двигался Ровер с меньшей скоростью. Однако, когда автомобили поравнялись, Ленд Ровер вдруг завилял, а после, столкнувшись с ДАФом, врезался в отбойник. После чего машину зацепил прицеп грузовика и протащил по трассе.

В результате аварии погиб водитель джипа.

Водитель джипа погиб. Фото: УГИБДД по Тверской области

Водитель джипа погиб. Фото: УГИБДД по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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