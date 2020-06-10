Творческие и талантливые семьи Тверской области приглашают всех желающих на онлайн-занятия

10 Июнь 2020 2020-06-10T20:40:11+03:00

Встречи будут проходить раз в неделю на площадке Zoom

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Решить проблему досуга можно с Центром семейного хобби, который объединит творческие и талантливые семьи тверского региона.

Решение о создании центра было объявлено 3 июня. А первое занятие пройдет уже в четверг 11 июня.

Первый мастер класс проведет семья из Андреапольского района, победители в номинации «Молодая семья» тверского региона в этом году Алексей и Мария Осиповы.

Супруг занимается в мужском танцевальном коллективе, также он часто выступает с женой и с дочерью. На мастер-классе Алексей и Мария вместе со своими двумя детьми научат всех желающих танцевальным азам.

Встреча пройдет на площадке Zoom. Переход по ссылке - https://us04web.zoom.us/j/77066385877?pwd=VWkvWjMzK1paa0RUeDRuaEw1RlUrUT09

Идентификатор конференции: 770 6638 5877. Пароль: 3mM5FJ. Начало в 14.00. Центр семейного хобби был создан на базе Тверского областного центра «Семья» при поддержке Министерства демографической и семейной политики

ИСТОЧНИК KP.RU