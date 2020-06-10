Заявления на единовременную выплату подали более 115 тысяч тверских семей

10 Июнь 2020 2020-06-10T19:58:23+03:00

Выплата выдаётся на каждого ребёнка, которому с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Семьи Тверской области, имеющие детей, с 1 июня начали получать государственную поддержку: единовременную выплату. Напомним, её размер 10 тысяч рублей и она выдаётся на каждого ребёнка, которому с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет.

Данная выплата является дополнительной помощью семьям в условиях нынешней непростой эпидемической ситуации по коронавирусу.

- На 9 июня заявления на выплату подали более 115 тысяч семей, в которых подрастают 156823 ребёнка, - сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

При этом более 92% заявлений на выплаты подано в электронном виде . В сегодняшней ситуации это самый удобный и безопасный способ.

ИСТОЧНИК KP.RU