Тверские судебные приставы ведут приём по телефону горячей линии

10 Июнь 2020 2020-06-10T19:30:16+03:00

Горячая линия открыта для звонков во вторник и четверг с 14 до 16 часов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Она работает по вторникам и четвергам

Изменить размер текста: A A

Тверские судебные приставы ведут личный приём граждан по телефону: горячая линия открыта для звонков во вторник и четверг с 14 до 16 часов.

На вопросы, относящиеся к работе судебных приставов, отвечает руководитель УФССП России по Тверской области Надежда Семёнова.

Телефон горячей линии: 8 (4822) 55-92-20.

Желающим также разъяснят вопросы исполнения судебных решений и постановлений других специально уполномоченных органов и проконсультируют относительно применения мер принудительного исполнения к должникам.

ИСТОЧНИК KP.RU