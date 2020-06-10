2020-06-10T19:30:16+03:00
Общество

Тверские судебные приставы ведут приём по телефону горячей линии

Она работает по вторникам и четвергам
Виктория ТУШКОВА
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Горячая линия открыта для звонков во вторник и четверг с 14 до 16 часов.Горячая линия открыта для звонков во вторник и четверг с 14 до 16 часов.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Тверские судебные приставы ведут личный приём граждан по телефону: горячая линия открыта для звонков во вторник и четверг с 14 до 16 часов.

На вопросы, относящиеся к работе судебных приставов, отвечает руководитель УФССП России по Тверской области Надежда Семёнова.

Телефон горячей линии: 8 (4822) 55-92-20.

Желающим также разъяснят вопросы исполнения судебных решений и постановлений других специально уполномоченных органов и проконсультируют относительно применения мер принудительного исполнения к должникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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