Тверские судебные приставы ведут приём по телефону горячей линии
Она работает по вторникам и четвергам
Горячая линия открыта для звонков во вторник и четверг с 14 до 16 часов.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Тверские судебные приставы ведут личный приём граждан по телефону: горячая линия открыта для звонков во вторник и четверг с 14 до 16 часов.
На вопросы, относящиеся к работе судебных приставов, отвечает руководитель УФССП России по Тверской области Надежда Семёнова.
Телефон горячей линии: 8 (4822) 55-92-20.
Желающим также разъяснят вопросы исполнения судебных решений и постановлений других специально уполномоченных органов и проконсультируют относительно применения мер принудительного исполнения к должникам.
ИСТОЧНИК KP.RU