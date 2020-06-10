Житель Тверской области осужден за езду на автомобиле в пьяном виде

10 Июнь 2020 2020-06-10T19:02:28+03:00

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Лесной районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя.

Установлено, что 15 февраля 2020 года подсудимый при управлении автомобилем "ВАЗ 11113" в состоянии алкогольного опьянения был остановлен инспектором ДПС ОГИБДД МО МВД "Удомельский" и отстранен от управления транспортным средством.

Ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Суд признал подсудимого виновным по статье 264.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде обязательных работ на 250 часов, кроме того он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU