Житель Тверской области осужден за езду на автомобиле в пьяном виде
Лесной районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя.
Установлено, что 15 февраля 2020 года подсудимый при управлении автомобилем "ВАЗ 11113" в состоянии алкогольного опьянения был остановлен инспектором ДПС ОГИБДД МО МВД "Удомельский" и отстранен от управления транспортным средством.
Ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
Суд признал подсудимого виновным по статье 264.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде обязательных работ на 250 часов, кроме того он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года.
Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU