Осужденные женской колонии в Тверской области соревновались в ловкости, смекалке и артистизме
В ИК-5 состоялась летняя спартакиада
Среди осужденных женской колонии в Тверской области состоялась летняя спартакиада Фото: УФСИН России по Тверской области
Изменить размер текста:
В женской исправительной колонии № 5 г. Вышнего Волочка состоялась летняя спартакиада среди осужденных. Свои команды представили все отряды.
В спортивную программу вошли: прыжки на скакалке, приседания с мячом, бег на месте, силовые и акробатические упражнения. Женщины продемонстирировали спортивные композиции и представили лозунги своих команд.
- По итогам спартакиады первое место заняла команда пятого отряда, дипломами были награждены победительницы в отдельных соревновательных дисциплинах, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU