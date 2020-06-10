Осужденные женской колонии в Тверской области соревновались в ловкости, смекалке и артистизме

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:57:32+03:00

Среди осужденных женской колонии в Тверской области состоялась летняя спартакиада Фото: УФСИН России по Тверской области

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В женской исправительной колонии № 5 г. Вышнего Волочка состоялась летняя спартакиада среди осужденных. Свои команды представили все отряды.

В спортивную программу вошли: прыжки на скакалке, приседания с мячом, бег на месте, силовые и акробатические упражнения. Женщины продемонстирировали спортивные композиции и представили лозунги своих команд.

- По итогам спартакиады первое место заняла команда пятого отряда, дипломами были награждены победительницы в отдельных соревновательных дисциплинах, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU