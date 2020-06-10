Прокуратура проводит проверку по факту гибели 13-летней девочки в Тверской области

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:46:58+03:00

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В Тверской области по поручению прокурора Сергея Лежникова Нелидовской межрайонной прокуратурой начата проверка по факту гибели 13-летней жительницы Нелидово на предмет исполнения родителями своих обязанностей, а также органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних.

Напомним, девочка утонула в реке Межа 9 июня. Видимых телесных повреждений на теле погибшей не обнаружено. Причина смерти устанавливается.

Проверка взята под контроль прокуратурой области.

ИСТОЧНИК KP.RU