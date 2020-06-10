В Твери подвели итоги детского конкурса "Полицейский Дядя Стёпа"

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:37:06+03:00

Победительница получила подарок и диплом Фото: УМВД России по Тверской области

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Торжественное награждение победителя регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества "Полицейский Дядя Стёпа" состоялось в Управлении МВД России по Тверской области 9 июня.

Диплом за первое место 10-летней ученице МОУ СОШ № 51 города Твери Софии Жуковой вручил начальник УМВД России по Тверской области полковник полиции Петр Пырх.

Для конкурса школьница вместе с мамой подготовила работу из пластилина и папье-маше под названием "Дядя Степа вокруг света".

За участие в конкурсе девочка получила в подарок скейтборд и диплом.

Дипломами и поощрительными призами за второе и третье места награждены конкурсанты из Бежецка.

ИСТОЧНИК KP.RU