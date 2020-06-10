2020-06-10T17:24:53+03:00
Общество

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Макарова из Тверской области отмечает 100-летний юбилей

С Днем рождения ее поздравил по телефону губернатор Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Мария Николаевна Макарова отмечает 100-летний юбилей Фото: ПТОМария Николаевна Макарова отмечает 100-летний юбилей Фото: ПТО
Изменить размер текста:

10 июня 100-летний юбилей отметила жительница Вышневолоцкого городского округа, ветеран Великой Отечественной войны Мария Николаевна Макарова. По телефону с юбилеем от имени всех жителей Тверской области ветерана поздравил губернатор Игорь Руденя.

- В самое непростое время вы были во Ржеве, потом трудились в госпитале в родном Вышнем Волочке. Мы выражаем Вам слова благодарности за то, что вы сделали для страны, за Ваш личный вклад в Великую Победу. Здоровья, семейного тепла, всего самого доброго Вам и вашим близким! – сказал Игорь Руденя.

Мария Николаевна родилась в 1920 году в деревне Ящины Вышневолоцкого района. В годы войны строила оборонительные рубежи во Ржеве, спасала бойцов во время Ржевской битвы, в родном городе работала в госпитале, затем - санитаркой железнодорожного поезда по направлению на Дальний Восток.

После войны работала кассиром в тресте столовых хлопчатобумажного комбината в городе Вышний Волочек.

"КП"-Тверь" присоединяется к поздравлениям и желает Марии Николаевне крепкого здоровья!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Тверской области осужден за езду на автомобиле в пьяном виде
Осужденные женской колонии в Тверской области соревновались в ловкости, смекалке и артистизме
Прокуратура проводит проверку по факту гибели 13-летней девочки в Тверской области
В Твери подвели итоги детского конкурса "Полицейский Дядя Стёпа"
Ветеран Великой Отечественной войны Мария Макарова из Тверской области отмечает 100-летний юбилей
Два самых популярных пляжа Твери не прошли проверку по микробиологическим показателям
В ряде населенных пунктов Тверской области не соблюдались меры пожарной безопасности
Пять велосипедов украли у жителей Тверской области за минувшие сутки
Житель Чеченской Республики арестован за стрельбу на стоянке в Тверской области
Град с грозой ударит по городам Тверской области
По факту погрома на кладбище в Тверской области прокуратура проводит проверку
16 ФАПов установят в 15 муниципалитетах Тверской области
Администрацию Бологое Тверской области обязали отремонтировать городские дороги
Из ревности жительница Тверской области сожгла дом бывшего мужа
На кладбище в Тверской области вандалы жгли кресты и громили надгробия
В Тверской области добавят денег на доплаты медикам за выявление онкологии
В Тверской области проведено более 85 000 исследований на коронавирус
Из-за тумана водитель большегруза не увидел велосипедиста на трассе в Тверской области
Бригады детских врачей из ДОКБ возобновят выезды в районы Тверской области
В Тверской области под наблюдением медиков остаются 770 больных с коронавирусом
В реке Межа в Тверской области нашли тело тринадцатилетней девочки
Под Тверью пьяный водитель врезался в дерево
В Тверской области сгорел жилой дом, есть пострадавшие
Вертолетом санавиации в Тверь доставлена пациентка из Нелидово
В Тверской области сотрудникам домов ребенка доплатят за вахтовую работу
В Удомле Тверской области разбушевалась стихия
В Тверской области сбили пешехода
В Твери пенсионеры по-прежнему могут подать заявку на помощь продуктами