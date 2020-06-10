Ветеран Великой Отечественной войны Мария Макарова из Тверской области отмечает 100-летний юбилей

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:24:53+03:00

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10 июня 100-летний юбилей отметила жительница Вышневолоцкого городского округа, ветеран Великой Отечественной войны Мария Николаевна Макарова. По телефону с юбилеем от имени всех жителей Тверской области ветерана поздравил губернатор Игорь Руденя.

- В самое непростое время вы были во Ржеве, потом трудились в госпитале в родном Вышнем Волочке. Мы выражаем Вам слова благодарности за то, что вы сделали для страны, за Ваш личный вклад в Великую Победу. Здоровья, семейного тепла, всего самого доброго Вам и вашим близким! – сказал Игорь Руденя.

Мария Николаевна родилась в 1920 году в деревне Ящины Вышневолоцкого района. В годы войны строила оборонительные рубежи во Ржеве, спасала бойцов во время Ржевской битвы, в родном городе работала в госпитале, затем - санитаркой железнодорожного поезда по направлению на Дальний Восток.

После войны работала кассиром в тресте столовых хлопчатобумажного комбината в городе Вышний Волочек.

"КП"-Тверь" присоединяется к поздравлениям и желает Марии Николаевне крепкого здоровья!

ИСТОЧНИК KP.RU