2020-06-10T17:52:13+03:00
Общество

Два самых популярных пляжа Твери не прошли проверку по микробиологическим показателям

Результаты исследования опубликовал региональный Роспотребнадзор
Виктория ТУШКОВА
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Микробиология песка не соответствует норме на городском пляже Твери и на пляже у Тверецкого мостаМикробиология песка не соответствует норме на городском пляже Твери и на пляже у Тверецкого мостаФото: Виктория ТУШКОВА
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Специалисты ведомства провели социально-гигиентический мониторинг почвы пляжей Твери. Исследование показало: микробиология песка на двух пляжах не соответствует норме. Речь о городском пляже, а также о пляже на Тверце (забор делали у Тверецкого моста).

С санитарно-химическими и паразитологическими показателями здесь пока порядок. А вот карьеры и берег Тверцы в Первомайском посёлке показали соответствие нормам по всем показателям.

Отметим, исследование проводилось в мае. Он был холодным и люди на пляжах бывали редко. Так что летом ситуация ещё может измениться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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