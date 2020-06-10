10 Июнь 2020 2020-06-10T17:04:55+03:00

В ряде населенных пунктов Тверской области не соблюдались меры пожарной безопасности Фото: Ольга Крыльцова

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Прокуратурой Жарковского района совместно с начальником отделения надзорной деятельности по Западнодвинскому и Жарковскому районам проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности на территории Жарковского сельского поселения.

В ходе проверки установлено, что в деревнях Прохоренки, Пустошка, Гараж, Кащёнки не созданы условия для забора воды из источников наружного водоснабжения, не проведена очистка территорий от сухой растительности.

По итогам проверки в отношении главы сельского поселения возбуждено дело об административном правонарушении, ему вынесено предупреждение и внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU