Пять велосипедов украли у жителей Тверской области за минувшие сутки
Заявления о краже велосипедов поступили от жителей города Твери, Вышнего Волочка и Весьегонска.
Четверо из заявителей сообщили, что оставляли транспортные средства на лестничной площадке дома по месту жительства, закрепив противоугонным тросом. В Весьегонске велосипед был оставлен на несколько минут без присмотра возле одного из домов.
Полиция призывает граждан не оставлять велосипеды без присмотра, особенно в подъездах домов, использовать устройство для блокировки колес и другие способы защиты от хищения, о фактах краж незамедлительно сообщать в органы внутренних дел.
ИСТОЧНИК KP.RU