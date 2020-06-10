10 Июнь 2020 2020-06-10T16:55:17+03:00

Пять велосипедов украли у жителей Тверской области за минувшие сутки Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

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Заявления о краже велосипедов поступили от жителей города Твери, Вышнего Волочка и Весьегонска.

Четверо из заявителей сообщили, что оставляли транспортные средства на лестничной площадке дома по месту жительства, закрепив противоугонным тросом. В Весьегонске велосипед был оставлен на несколько минут без присмотра возле одного из домов.

Полиция призывает граждан не оставлять велосипеды без присмотра, особенно в подъездах домов, использовать устройство для блокировки колес и другие способы защиты от хищения, о фактах краж незамедлительно сообщать в органы внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU