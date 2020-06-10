Житель Чеченской Республики арестован за стрельбу на стоянке в Тверской области

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:19:21+03:00

За стрельбу на стоянке арестован 27-летний мужчина Фото: архив "КП"

Один человек пострадал

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Инцидент произошел 3 июня рядом с автостоянкой в районе АЗС "НТК" Калининского района Тверской области.

Двое мужчин поссорились, в ходе скандала 27-летний житель Чеченской Республики дважды выстрелил в мужчину из травматического пистолета, причинив тяжкий вред его здоровью.

- 5 июня Калининским районным судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе суда.

По п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия) возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU