Град с грозой ударит по городам Тверской области

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:41:43+03:00

Град, грозу и ливень обещают в ближайшие три часа Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В ближайшие 1-3 часа, с сохранением вечером 10 июня в отдельных районах Тверской области ожидается гроза, град, сильный дождь.

- Усиление ветра при грозе отдельными порывами 13-18 м/с, - сообщают синоптики Тверского гидрометцентра.

Вместе с тем, 10-11 июня в Тверской области сохраняется жара +30 градусов.

Жителей и гостей Верхневолжья призывают не забывать о соблюдении правил безопасности в жару и во время непогоды.

ИСТОЧНИК KP.RU