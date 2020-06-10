Град с грозой ударит по городам Тверской области
Также синоптики обещают сильный дождь
Град, грозу и ливень обещают в ближайшие три часаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В ближайшие 1-3 часа, с сохранением вечером 10 июня в отдельных районах Тверской области ожидается гроза, град, сильный дождь.
- Усиление ветра при грозе отдельными порывами 13-18 м/с, - сообщают синоптики Тверского гидрометцентра.
Вместе с тем, 10-11 июня в Тверской области сохраняется жара +30 градусов.
Жителей и гостей Верхневолжья призывают не забывать о соблюдении правил безопасности в жару и во время непогоды.
ИСТОЧНИК KP.RU