2020-06-10T14:31:33+03:00
Происшествия

По факту погрома на кладбище в Тверской области прокуратура проводит проверку

Органам системы профилактики будет дана правовая оценка
Ольга ТРОФИМОВА
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По факту погрома на кладбище прокуратура проводит проверку Фото: vk.com/"Редкино LIFE"По факту погрома на кладбище прокуратура проводит проверку Фото: vk.com/"Редкино LIFE"
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По поручению прокурора Тверской области Сергея Лежникова, по факту погрома на Быковском кладбище в поселке Редкино Конаковского района, органами прокуратуры области проводится проверка соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних органами и учреждениями этой системы.

Напомним, по подзрению в совершении преступления были задержаны 14-летняя девушка и 23-летний молодой человек. На месте происшествия установлено, что задержанные жгли костры и ломали надгробия. Всего таким образом они осквернили более ста могил.

Проверка находится на контроле в прокуратуре области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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