По факту погрома на кладбище в Тверской области прокуратура проводит проверку
По поручению прокурора Тверской области Сергея Лежникова, по факту погрома на Быковском кладбище в поселке Редкино Конаковского района, органами прокуратуры области проводится проверка соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних органами и учреждениями этой системы.
Напомним, по подзрению в совершении преступления были задержаны 14-летняя девушка и 23-летний молодой человек. На месте происшествия установлено, что задержанные жгли костры и ломали надгробия. Всего таким образом они осквернили более ста могил.
Проверка находится на контроле в прокуратуре области.
ИСТОЧНИК KP.RU